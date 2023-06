Kõnnijalgpalli taguma? Väärikad valivad toas konutamise asemel liikumise

Mehed elasid 2021. aastal keskmiselt 18 aastat haiguste või piirangutega, naised 23 aastat. Euroopa paljude teiste riikide kogemus ütleb, et tervena saab elada hulga kauem. Järgnevad näited kolmest Eesti omavalitsusest annavad lootust, et eakate jäämist tuppa konutama on võimalik vältida ja seega ka aeglustada nende nõrgenemist.

Tartu eakad kõnnivad koos

Tartu linnavalitsus koostöös MTÜ-ga Kõnnime Koos korraldab eakatele juba kolmandat aastat kõnniringe. Sel aastal toimuvad need viies linnaosas: esmaspäeviti Ropkal, teisipäeviti Annelinnas ja kesklinnas, kolmapäeviti Veerikul, neljapäeviti Tähtveres. Kolm korda hommikuti, kaks korda õhtuti.

Kõnnime Koos Tartus Foto: Riin Saaremõts

Tartu linnavalitsuse tervisespetsialisti Riin Saaremõtsa sõnul on keskmine osalejate arv kõnniringides olnud sel kevadel kaheksa. Tartu elanike arvu arvestades võib see tunduda väike, kuid tegelikult ei ole, sest rühma parim suurus ongi kuni kümme inimest ühe kõnnijuhi kohta. Nii on kergem rühma koos hoida ja jälgida, et keegi ei jääks maha. Kõnnijuhid on muidugi valmis ka suuremateks, kuni 20 inimesega rühmadeks.

Saaremõts räägib, et eakaid kaasata ei ole lihtne, see nõuab aega ja järjepidevust. «Meil on olnud eakaid, kes tulevad kõnniringile ja ütlevad, et nad on näinud reklaami, kuulnud üleskutset ning aasta aega sellele mõelnud,» kirjeldab ta.