Ott Kiivikas annab nõu, kuidas keha ja meel suviseks vormiks ette valmistada

Ott Kiivika kogemusi ja teadmisi suvevormi ning tervisliku eluviisi saavutamiseks jahivad tuhanded spordientusiastid, kes on seadnud sihiks ambitsioonikad eesmärgid. Ometigi on Kiivika sõnul suvevormiga seotud numbrite taga ka muud olulised eesmärgid.

«Tegelikult on oluline hoolitseda oma keha ja meele eest ka seepärast, et tõsta oma energiataset - et jõuaksime tegeleda endale meeldivate tegevustega. Ja teisalt ka seetõttu, et maandada stressi ning hoida lisaks füüsilisele vormile end ka vaimselt vormis,» toob ta esile.