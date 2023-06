Vaata, milliseid imenippe kasutades ei pea jooksuvigastusega noa alla minema

Ühenduslüli reie- ja sääreluu vahel on rikkaliku verevarustusega ja mida lähemal on rebenenud ligamendi ehk sideme otsad, seda väiksem on vahe, mis tuleb uuesti peale vigastust ühendada. Neid teadmisi rakendades, kaasates projekti 80 ägeda ERS-i rebendiga patsienti vanuses 10-58 aastat, töötasid teadlased välja uudsed traksid. Teadlased lasid patsientidel kanda neid neli nädalat, mis hoidis vigastatud põlve toestatuna 90-kraadise nurga all, ka magamise ajal ja duši all käies.