Avastati, kuidas saab suurendada kaalukaotust

Uurimisrühm uuris hormooni nimega GDF15. Varem olid nad näidanud, et see vähendab diabeetikutel söögiisu. Nende viimased leiud, mis avaldati ajakirjas Nature, näitasid, et GDF15-l on ka potentsiaal aidata kaalu langetamisel.

Uuring avab uusi võimalusi, aitamaks pärast dieedi pidamist kaalulangus säilitada. Samuti on potentsiaali välja töötada kombineeritud ravi GDF15 ja praegu saadaolevate diabeediravimitega, mis pärsivad söögiisu, et soodustada edasist kehakaalu langust. Ülekaalulisus, miljardit inimest mõjutav probleem on seotud ainevahetushäiretega, sealhulgas II tüüpi diabeediga.

«Oleme avastanud, et hiirtel blokeerib GDF15 ainevahetuse aeglustumist, mis toimub dieedi ajal, kiirendades kaltsiumi asjatut tsüklit lihastes,» ütles McMasteri ülikooli meditsiiniosakonna professor ja ainevahetuskeskuse kaasdirektor Gregory Steinberg pressiteates.

«Meie uuring tõstab esile hormooni GDF15 potentsiaali mitte ainult vähendada soovi süüa rasvaseid toite, vaid ka samal ajal suurendada energiapõletust lihastes.»

Kui kalorite piiramine toob alguses kaasa kaalulanguse, siis keha ainevahetus hakkab aegamööda aeglustuma, vähendades dieedi tõhusust. Uuring näitas, et GDF15-ga ravitud hiirtel jätkus kehakaalu langus, ehkki nad tarbisid sama palju kaloreid kui kontrollrühm. Energiat põletati rohkem nende lihastes, kuid mitte rasvkoes.