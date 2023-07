Selle toidu söömine võib olla põhjus, miks mõned inimesed elavad kauem kui 100 aastat

«Igas sinises tsoonis, mida olen külastanud, olid oad ja muud kaunviljad igapäevase toitumise põhikomponentideks ja on seda siiani,» ütles autor ja ettevõtja Dan Buettner.

Nendes piirkondades elavatel inimestel on sarnane elustiil ja toitumisvalikud, mis Buettneri hinnangul aitavad kaasa pikaealisusele. Buettner ütles, et Sardiinias, kus uuriti ühte esimestest saja-aastastest inimestest, on garbanzo ja fava eelistatud kaunviljad. Tuntud ka kui kikerherned, on garbanzosid minestrooni peamised koostisosad, mida süüakse tavaliselt rohkem kui ühel toidukorral, võimaldades Sardiinia elanikel ubadest saadavat kasu vähemalt kaks korda päevas.

Minestrone on Itaalia päritolu paks supp, mis on valmistatud köögiviljadest, millele on sageli lisatud pasta või riisi, mõnikord mõlemat. Tavalisteks koostisosadeks on oad, sibul, seller, porgand, lehtköögiviljad, puljong, parmesani juust ja tomatid.

Mida on ubades nii erilist?

Kõik kaunviljade perekonna liikmed on täis toitaineid, sealhulgas vaske, rauda, magneesiumi, kaaliumi, foolhapet, tsinki, lüsiini, mis on asendamatu aminohape, ning palju valke ja kiudaineid. Viimased aitavad põletikku ära hoida ja tugevdavad immuunfunktsiooni. «Vaid viis kuni kümme protsenti ameeriklastest söövad soovitatavas koguse kiudaineid,» märkis Buettner CNNis.