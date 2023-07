Viis varajast sümptomit, mis viitavad insomniale

«Unetus on tavaline unehäire, mida iseloomustavad uinumisraskused, sage öine ärkamine või n-ö kerge uni, samuti tavapäratult varajane ärkamine hommikul,» ütles uneekspert ja käitumusliku unemeditsiini spetsialist Sarah Silverman.

Ameerika Unemeditsiini Akadeemia andmetel on 30–35 protsendil täiskasvanutest lühiajalised unetuse sümptomid, 15–20 protsendil äge või kohanemisvõimeline unetus, mis kestab vähem kui kolm kuud ja kümnel protsendil krooniline unetus.

1. Teil on raskusi uinumisega

Kui unerutiin on korras, peaks magama jäämiseks kuluma tavaliselt 15–20 minutit, ütles dr Peter Polos. Kui uinumine võtab kauem aega, võib see olla unetuse või mõne muu unehäire varane märk.

Silverman selgitas, et üks peamisi unetuse põhjuseid on liigne erutus, mis sisuliselt tähendab närvisüsteemi aktiivsuse suurenemist. «See olek häirib sageli magama jäämist,» ütles ta. «Liigne erutus võib olla vaimne, füüsiline või mõlemat korraga, seda kogetakse erinevalt.»

2. Teil on raskusi magamisega

Kliiniline psühholoog ja unetuse spetsialist Kristen Casey ütles, et inimesed ärkavad üle öö vähemalt kahel korral. See võib aga oleneda tervislikust seisundist, vaimsest tervisest ja vanusest. Ärkamist võib põhjustada telefoni kasutamine enne uinumist või urineerimisvajadus.

«Öine ärkamine võib häirida olulisi une etappe, mis on aju arengu ja üldise tervise jaoks kriitilise tähtsusega,» ütles Polos.

Isegi kui magate kaheksa tundi, siis ei eelda see täisväärtuslikku und. Üks levinumaid unetuse hoiatusmärke on päevane unisus ja see jääb paljudele tähelepanuta.