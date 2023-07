Ära lase ebaregulaarsel unegraafikul end hauda viia

Vastsündinud (0-3 kuud): 14-17 tundi

Imikud (4-12 kuud): 12-16 tundi

Väikelapsed (1-2 aastat): 11-14 tundi

Koolieelikud (3-5 aastat): 10-13 tundi

Kooliealised lapsed (6-12 aastat): 9-12 tundi

Teismelised (13-18 aastat): 8-10 tundi

Täiskasvanud (18-60 aastat): vähemalt 7 tundi

Eakad (61-64 aastat): 7-9 tundi

Eakamad täiskasvanud (65+ eluaastat): 7-8 tundi

Ebaregulaarse une kõrvalmõjud

Päeval unisust tundes on märk sellest, et öösel ei magata piisavalt, mis võib endaga kaasa tuua olulise informatsiooni unustamise, ärrituvustunde ja palju õnnetusi.

Mitteregulaarne unegraafik võib põhjustada ka pikemaajalisi tervisekahjustusi. Näiteks on immuunsüsteem nõrgem, mille tõttu võivad tulla sagedamini pisemad tervisehädad. Tekivad probleemid kõrgenenud vererõhuga ja diabeediga. Tõuseb ka ülekaal, mis võib viia südamehaigusteni. Samuti on häiritud vaimne tervis ning on tõestatud, et pikemas perspektiivis on ebaregulaarne unegraafik depressiooni vallandajaks.

Mis juhtub siis, kui magada liiga kaua?

Nii nagu toob unepuudus kaasa terviseprobleeme, teeb seda ka liigne magamine.

Liigne magamine tekitab ülekaalu ja on märk sellest, et probleeme võib esineda kilpnäärmega. Teadlased on tõestanud, et nende seas, kes liiga palju magavad, esineb rohkem astmat ja uneapnoed. Jällegi on häiritud vaimne tervis ning liigse magamise puhul tuleks rõhku pöörata depressiooni näitajatele.

Millal on soovituslik aeg magama minna?

Kõige parem on paika panna ajakava ja sättida enda unegraafik selle järgi. Näiteks, kui on vaja hommikul ärgata kell 6.00, võiks voodis olla juba enne kella 23.00.

Teine võimalus on sättida enda unegraafikut nii, millest regulaarselt kinni pidada iga päev, isegi nädalavahetustel. Nädalavahetustel hilja magama minemine võib rikkuda rutiini ja mõjutada algava töönädala produktiivsust.

Ometi on elu täis erinevaid sündmusi, mille tõttu ei pruugi mõni eluperiood rutiinset unegraafikut võimaldada. Sel juhul on oluline tagada, et ärkamine igal hommikul toimuks samal kellaajal, ükskõik, mis kell magama minnes. Nii on kindel, et tekib vähemalt hommikune rutiin.