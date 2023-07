VIDEO ⟩ Tudengite jaoks on kõige populaarsem spordiala mudamaadlus

«Kõige raskem on alati vaieldamatult Seinamäe 100, kus 100-meetrisel mäel on tõusumeetreid 43! See pingutus on seda igati väärt ja iga tudeng peab vähemalt korra elus selle läbima, et tunda end kui täieõigusliku Suvemängude osalejana.»

Taneli sõnul on õhkkonda, mis nende kolme päeva jooksul Käärikul valitseb, raske sõnadesse panna - see on lihtsalt meeletult võimas ja meeldejääv!

Olles aktiivne Suvemängudel osaleja, on Taneli sõnul iga aasta vedanud, et ta pole Suvemängudelt lahkunud suurema spordivigastusega.

Tanel on ka iga aasta aktiivselt osalenud nii Ylipallil kui ka Talimängudel.

«Iga aasta toob mind tagasi noorte tudengite poolt tekitatud õhkkond ja üldine vibe. Lisaks on sellel üritusel maailmatasemel korraldustiim 5-6 päeva rassivatest logistikutest kuni väga sõnaosavate kommentaatoriteni, kelle sõnaseadmisoskus ei jäta kedagi külmaks.»

2021. aasta Suvemängudel võitis Tanel kõige aktiivsema üliõpilase tiitli. Foto: Ylisport

Kuna Suvemängude kõige populaarsemaks alaks on nii korraldajate kui ka osalejate sõnul mudamaadlus, on suurema tähelepanu pälvinud Laura-Lotte võttes ise spordialast mudamaadlejana osa.

Mudamaadluses on küll palju pealtvaatajaid ja kaasaelajaid, kuid siiski nõuab see suuremat julgust, et olla ise osaleja. Küsimusele, kust tekkis mõte ja tahtmine osaleda Suvemängudel mudamaadluses, vastab neiu nii: «Meie kooli koordinaator kirjutas, et on vaja minna ja nii see läks.»

Tegelikult ei ole aga Laura-Lotte varem mudamaadlusega professionaalselt tegelenud ja on kahel Ylispordi üritusel võtnud sellest osa kõigest meelelahutuslikul eesmärgil. Rahvas elas talle Suvemängudel meeleolukalt kaasa ja neiu mudamaadluse võtted olid enesekindlad, hoolimata sellest, et alaga pole professionaalselt kokku puututud.

Laura-Lotte kuulus nendel Suvemängudel ka TalTech rahvastepalli tiimi, mille nad oma kooliga üldarvestuses võitsid.

Igapäevaselt tegeleb ta tudengielu kõrvalt fitnessiga.

Tulemused

Igal aastal selgitatakse Üliõpilaste Suvemängude raames välja Eesti Sportlikuim kõrgkool, millega kaasneb 30-kilogrammine rängkarikas. Lisaks on Suvemängud tuntud ka ägedaimate auhinnakarikate poolest.

2023. aasta Suvemängude kõige sportlikuma kõrgkooli tiitli võitis TalTech ja altiivsuskarika viis Tartusse Kaitseväe Akadeemia.

TalTech on võitnud Suvemängude kõige sportlikuma kõrgkooli tiitli kokku seitsmel aastal. Foto: Merilin Kask