Kui suur on igapäevane magneesiumivajadus?

Täiskasvanu ööpäevane magneesiumivajadus on tavaliselt 300–350 mg. Küll aga tasub teada, et ühekordne optimaalne magneesiumi annus on 100- 200 mg, mistõttu soovitataksegi seda võtta korraga väiksemates kogustes, ent vajadusel mitu korda päevas.