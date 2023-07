Terviseamet selgitab, kas ka Eestis on oht Krimmi-Kongo hemorraagilise viirushaigusega nakatuda

Krimmi-Kongo hemorraagiline viirushaigus (inglise keeles Crimean-Congo haemorrhagic fever, lühidalt CCHF) on zoonoos, mis endeemiliselt levinud Aafrikas, Balkanimaades, Lähis-Ida maades ja Kagu-Aasias. Euroopa Liidus ja selle naaberriikides on CCHF esinenud üksikjuhtumitena, puhangutest teatatud Albaanias, Bulgaarias, Gruusias, Kreekas, Kosovos, Venemaal, Hispaanias, Ukrainas ja Türgis.

Viirust levitav peamine vektor, puuk Hyalomma marginatum, on laialt levinud Lõuna- ja Ida-Euroopas 50. põhjalaiusest lõuna poole. Hetkel ei ole andmeid Hyalomma liigi puukide leviala laienemisest . ECDC teatas, et ökoloogilisealasel modelleerimisel on välja selgitatud kõige sobivamad piirkonnad CCHF edastamiseks Balkanimaades. Samas võivad inimesed nakatuda ka otseselt või kaudselt kokkupuutel nakkusohtlike loomade ja inimeste vere või organitega, seega on rohkem ohustatud põllumajanduse- (sh veterinaararstid ja tapamaja töötajad) ja tervishoiutöötajad endeemilistes piirkondades.

CCHF on kõrge epideemilise leviku potentsiaali ja raske kuluga nakkushaigus ja see võib põhjustada puhanguid haiglates ja tervishoiuasutustes isegi üksiku haigusjuhu sissetoomisel.

Seega ei ole hetkel andmeid CCHF leviala laiendamise või haigestumise tõusu kohta. WHO hindas viiruhaiguse prioriteetsete patogeenide nimekirja eeskätt selle tõttu, et CCHF on kõrge epideemilise leviku potentsiaali ja raske kuluga nakkushaigus ja see võib põhjustada puhanguid haiglates ja tervishoiuasutustes isegi üksiku haigusjuhu sissetoomisel. Selle ennetamiseks soovitab WHO järgida infektsioonikontrolli meetmeid tervishoiuasutustes ning kasutada nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid vere- ja kudede kokkupuutel. Vaktsiin antud haiguse vastu puudub.