6 nõuannet, kuidas perepuhkuse ajal tülisid vältida

2. Kui tüli on lahvatanud – pea pausi ja reflekteeri

Ärrituse kerkides võid alati võtta kasutusele rahunemise tehnikad – näiteks hingata viis korda sügavalt sisse ja välja, kasutada mõnda meditatsioonipraktikat ning teinekord on hea astuda lihtsalt paar sammu eemale. See võib muidugi olla keeruline, kui oled perega koos ühes kitsas ruumis, aga sa võid alati öelda, et sul on vaja väikest pausi ning ehk saab auto kinni pidada või saad korraks minna välja jalutama.

Astudes korraks olukorrast eemale, on see hea võimalus reflektsiooniks – ehk mõelda läbi, mis just juhtus, kuidas mina reageerisin ja mis mind käivitas. Kuidas teine inimene minu öeldu vastu võttis? Ja mida me mõlemad sellest olukorrast saime?

Võttes vaatleja positsiooni, saad astuda välja hinnangute andmisest ning vaadata olukorda nii nagu see päriselt on, ilma süüdistamisteta, hukkamõistuta ning halvakspanuta. Vaadates olukorda nii nagu see on, vaatleja positsioonilt, annab see võimaluse minna rahumeelsemalt olukorraga edasi ning vältida edasist tülitsemist.

3. Väldi süüdistamist

On küllalt suur tõenäosus, et perepuhkuse ajal te siiski lähete ühel hetkel omavahel tülli. Kui see juhtub, on oluline, et kedagi ei süüdistata või häbistata. Pea meeles, et see on sinu pere ning igaühte neist tuleb austusega kohelda.