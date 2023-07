Teadlased tegid kindlaks, et ebaregulaarne uni ohustab elu ja tervist

Juba varem on teadlaste poolt tehtud kindlaks, et unepuudus võib suurendada riski surra mis tahes põhjusel. On tõestatud, et ebajärjekindlatel aegadel ärkamine ja magamine võib keskealistel ning vanematel täiskasvanutel suurendada riski surra vähki või südame-veresoonkonna haigustesse.