Huvitav teada: miks kõht koriseb?

«Teie kõht võib koriseda, kui olete näljane või just söönud, sest meil on hormoonid, mis reguleerivad meie söögiisu ja käivitavad peristaltikat,» ütles Weir. Kui kõht on paar tundi tühi olnud, hakkab magu eritama hormooni nimega gerliin. Kui see hormoon jõuab ajju, kutsub see esile näljatunde ja stimuleerib peristaltikat seedetraktis. Kohe pärast sööki toimub tugev peristaltika. Maos on keskmiselt kolm ja peensooles 12 lainet minutis. Kuna toit surutakse läbi seedetrakti ja segatakse seedimise hõlbustamiseks kehavedelikega, siis mõistagi ei ole see vaikne protsess.