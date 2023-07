Arst: spordirajale võiks minna vaid tervena

«Intensiivse spordiga alustav inimene võiks treeningrutiini hoidmisega paralleelselt arutada vajalikke uuringuid ja analüüse arstiga. Mitmed hobisportlased suunatakse koormustestile ja ekstreemset füüsilist pingutust nõudvate spordiga seotud eesmärkide korral, nagu seda on näiteks IRONMAN triatlon, ka kardiopulmonaarsele koormustestile ning tehakse ka üldised vereanalüüsid, et veenduda sportlase heades tervisenäitajates ning aidata ennetada võimalikke terviseriske,» kirjeldas Confido üldarstide üksuse juht dr Karita Košeleva uuringuid, mis tervisesportlane enne intensiivset treeningperioodi võiks läbida.

Mitmed meditsiiniasutused pakuvad erinevaid spordivaldkonna tervisekontrolle, kuid dr Košeleva toonitas, et analüüside vastuste täpsemaks tõlgendamiseks ja edasiste plaanide paika panemiseks tasub pöörduda üldarsti või perearsti konsultatsioonile, kes saab koos patsiendiga arutada läbi tema analüüside vastused, teha täpsemaid plaane seoses sportimise ja toitumisega ning vajadusel suunata patsiendi edasi spetsialisti konsultatsioonile.

Intensiivse treeningu osaks on tervisekontroll

Tihti tuleb ette, et alustavad sportlased katsetavad meetodeid, mis nende tervisele tegelikult hästi ei mõju. Dr Košeleva tõi esile, et et näiteks tarbitakse sageli magneesiumit sisaldavaid toidulisandeid või vitamiine igapäevaselt, kuid pidev toidulisandite tarbimine ei ole enamasti vajalik. «Magneesiumit ja ka teisi toidulisandeid läheb paljudel juhtudel tarvis, aga selle täpsem kasutamine ja annustamine tuleks läbi arutada ja planeerida spetsialistiga. Enamasti ei vaja harrastussportlased, kes mõned korrad nädalas trenni teevad ning samal ajal mitmekülgselt ja teadlikult toituvad, üldse mingite toidulisandite ja preparaatide lisamanustamist,» lisab ta.