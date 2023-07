Linnaosavalitsus kutsub lasnamäelasi Tondiraba parki trenni tegema

«Tallinna linnas, kaasa arvatud Lasnamäel on mitmeid alasid välitrenažööridega. Paraku lähevad paljud inimesed neist mööda. Kas siis selle tõttu, et ei oska või siis hoopiski ei julge neid kasutada,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko. «Tulevastel üritustel näitab treener kohapeal ette ja vajadusel nõustab inimesi, kuidas saab välitrenažööre turvaliselt ja maksimaalselt efektiivselt kasutada. Kutsun kõiki huvilisi liituma treeningutega, et edaspidiselt saaksid kõik iseseisvalt, avalikus ruumis olevaid, trenažööre kasutada.»