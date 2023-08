Kõhukinnisus on nende ainete abil välditav

Levinud on ütlus, et oled see, mida sööd. Tegelikult on ka tähtis, et suur osa sellest söödavast su kehast õigel ajal lahkuks. Kui aga kehast tahkemal kujul lahkuva väljaheite väljutamine vajab suuremat pingutamist ja punnitamist, on tegemist kõhukinnisusega.