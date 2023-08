Kahe lapse ema jõi ühekorraga neli pudelit vett ja suri veemürgitusse

35-aastane Ashley Summers viibis neljanda juuli nädalavahetusel koos abikaasa ja kahe väikese tütrega Freemani järve ääres, kui ta tundis tugevat janu.

«Keegi ütles, et ta jõi 20 minuti jooksul ära neli pudelit vett,» rääkis Ashley vend Devon Miller WRTV-le. «Ma mõtlen, et keskmine veepudel on umbes 0,5 liitrit, nii et Ashley jõi 20 minuti jooksul pea kaks liitrit vett. See on kogus, mida üks inimene võib päeva jooksul tarbida.»

Ashley kurtis reisi viimasel päeval peapöörituse ja peavalu üle, ütles tema perekond. Pärast reisilt naasmist minestas Summers oma garaažis ja ta viidi haiglasse.

«Mu õde Holly helistas mulle ja ta oli lihtsalt täielik inimvare. Ta ütles, et Ashley on haiglas ja tal on ajuturse, arstid ei tea, mis seda põhjustas ja nad ei tea mida teha, et seisundit paremaks muuta,» ütles Miller.

Ashley ei tulnud kunagi teadvusele ja arstid ütlesid tema perele, et naine suri veemürgituse tõttu.

«See oli meile kõigile šokk, kui nad hakkasid esimest korda rääkima veemürgitusest. Mis asi see on?» meenutas Miller.

Veemürgitus tekib siis, kui lühikese aja jooksul tarbitakse liiga palju vett või kui neerud hoiavad mõne terviseseisundi tõttu vett kinni. Liigne veejoomine võib põhjustada tõsise veemürgistuse, sest see lahjendab naatriumitaset veres ning tekitab omakorda rakkudes turse.

Veemürgituse sümptomiteks on üldine halb enesetunne, lihaskrambid, valulikkus, iiveldus ja peavalud.

Dr Blake Froberg ütles väljaandele, et haruldane surmapõhjus esineb tõenäolisemalt suvel, kui tehakse tööd välitingimustes või kuumal päeval trenni.