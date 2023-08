Selgus pika Covidiga kaasneva lihasnõrkuse põhjus

Covid-19 järgselt on paljudel oluliselt alanenud koormustaluvus, kimbutavad väsimus ja muud sümptomid. Füüsilise aktiivsuse läbi saab kauakestvaid sümptomeid oluliset leevendada, on tuvastanud spetsialistid.

Puuviljakärbsed, mida on pikka aega kasutatud inimeste haiguste mõistmiseks, on ka pika Covidi uuringute kangelased. Malta ülikooli teadlased on nende abil avastanud Covid-19 järel püsivate kurnavate sümptomite potentsiaalse põhjuse. Ajakirjas BBA avaldatud uuring võib olla vundamendiks uute ravimite väljatöötamisele, et aidata inimesi, kes pole koroonajärgselt täielikult paranenud.