See tegevus aitab vältida südame rütmihäireid ja insulti

Kodade virvendusarütmia on kõige levinum südame rütmihäire, mis mõjutab rohkem kui 40 miljonit inimest kogu maailmas. Arvatakse, et igal kolmandal eurooplasel tekib elu jooksul kodade virvendusarütmia. Selle seisundiga patsientidel on viis korda suurem insuldi risk kui nende eakaaslastel. Selles uuringus uuriti, kas sobivus oli seotud kodade virvendusarütmia tekke tõenäosusega, kirjutab MedicalXpress.