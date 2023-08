9 põhjust, miks süüa ube

Oad ja herned on ideaalseks toiduks neile, kes soovivad kaalust alla võtta. Nad on suure toiteväärtusega, kuid ei too kaasa suurt kaalutõusu. Paljud uuringud on tõestanud, et ubade söömine aitab kaalust alla võtta, näiteks on isegi tõestatud, et ubade sööjatel on väiksem kehakaal ja talje kui nendel, kes ube ei söö. Uuringute seas on tehtud ka kindlaks, et need, kes soovivad kaalust alla võtta ubade söömisega, on varasemalt selle käigus vähenenud 23 protsenti talje ja 22 protsendi võrra rasvumise risk. Inimesed võivad olla tervislikud igas suuruses, kuid ubade söömine aitab suuresti saledaks olemisele kaasa.