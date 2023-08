Mis annab märku B-vitamiini puudusest?

«Kõik B-grupi vitamiinid on olulised ja kui toitutakse mitmekülgselt, siis tavaliselt saadakse ka vajalik kogus neid vitamiine,» sõnas Hirvlaan ning selgitas, et B-rühma vitamiini puudus põhjustab sageli just väsimust, ärrituvust ja mäluprobleeme.

Ehkki kõik B-grupi vitamiinid on väga tähtsad, on mõned siiski olulisemad kui teised. «Võib välja tuua, et B12 ja foolhape on ühed olulisemad B-rühma vitamiinid. Näiteks vitamiin B12 puudus võib põhjustada aneemiat, meeleolumuutusi, mäluprobleeme, surinat kätes ja jalgades,» selgitas ta.

Vitamiin B9 ehk foolhappe puudulikkust esineb kõige sagedamini rasedatel ja imetavatel emadel, krooniliste seedetraktihaigustega inimestel või kui ollakse rangel dieedil.

«Foolhappe puudusele viitab väsimus, lihaste nõrkus, iiveldus, kõhuvalu, õhupuudus, mäluprobleemid, kipitus- või põletustunne jäsemetes, peavalu,» märkis ta.

Mida tähendab bioaktiivne vitamiin?

Teatud vitamiinide, sealhulgas B-vitamiinide puhul armastatakse sageli rõhutada, et tegemist on bioaktiivsetega. Ent mida see tegelikult tähendab?

«Bioaktiivne vitamiin tähendab lihtsalt seletades seda, et vitamiin on sellises keemilises vormis, mis aitab vitamiinil kiiremini või paremini imenduda ning seetõttu toimida efektiivsemalt, aga mitte alati,» rääkis veebiapteeker.

«Näiteks vitamiin B12 on toidulisandites tsüanokobalamiinina või metüülkobalamiinina. Tsüanokobalamiin on B12 sünteetiline vorm, mis muutub alles kehas metüülkobalamiiniks, mis on vitamiin B12 aktiivne vorm. Samas on leitud, et tsüanokobalamiin võib imenduda sama hästi kui metüülkobalamiin,» selgitas Hirvlaan.

Kuidas B-grupi vitamiine tarvitada?

Triin Hirvlaane sõnul võiks B-rühma vitamiine võtta koos, sest nad aitavad üksteisel kehas toimida. «B-grupi vitamiine võiks manustada siis, kui inimesel on pidev väsimus ja energiapuudus, pingelisem periood ja toidulaud ei ole piisavalt mitmekülgne või kui on teatud tervislik seisund, mis suurendab B- rühma vitamiinide puuduse riski,» rääkis ta.