KAS RAVI VÕI DOPING? ⟩ Psühhoaktiivsete ainete mõju sportlaste vaimsele tervisele

Sportlik eluviis eeldab pikemat eluiga ja paremat tervist. Küll aga on teised lood võistlusspordiga. Mitmed uuringud on näidanud, et võistlussportlastel esineb lisaks füüsilistele vigastustele ka palju vaimse tervise probleeme. Seda selle tõttu, et elustiil on kiire ning sooritustega seonduvalt võivad kasvada ka pinged, mille puhul on arstid täheldanud, et psühhoaktiivsete ainete tarvitamine ravi eesmärgil tundub sellises olukorras olevat õigustatud.