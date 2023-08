Miks on diivanil kergem uinuda kui voodis?

Pärast pikka päeva on mõnus diivanil lebades televiisorit vaadata ning puhata stressirohkest päevast. Soe tuba ja ekraanist tulev taustamüra on rahustav ja õige pea avastadki ennast teleka ees uinumas. Voodisse magama sättides tunned aga, et uni on kadunud. Olete mõelnud, miks see nii on?