TEISMELISED JA DEPRESSIOON ⟩ Tegemist ei ole pseudoprobleemiga

Ema oma last lohutamas.

Käes on sügis ja paljud noored on suundumas tagasi kooli, millega kaasnevad õpetajatel õppeprogrammist lähtuvalt õpilastele kõrged akadeemilised ootused ning tõusma kipub ka sotsiaalne ärevus. Need tundmused võivad noortel tekitada tõuse ja mõõnu juba niigi keerulises eluperioodis. Mõne teismelise jaoks tähendab madalseis rohkemat kui lihtsalt ajutisi negatiivseid emotsioone. Loe, kuidas saada hakkama depressioonis noorukiga!