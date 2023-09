HEA ELU TEEJUHT ⟩ Igav liiv ja tühi väli

Tõeliselt igav on siis, kui see seisund muserdab, muudab närviliseks ja tülpinuks.

On koolivaheaja üks viimaseid päevi. Akna taga ladistab tihedat külma vihma. Kõik suvemängud on sada korda läbi mängitud, isegi mobiiltelefon, see lahutamatu kehaosa ja parim sõber, tundub täna tüütu, telekat ei vaevu sissegi lülitama. Maara (11) ja Elsa (10) sirutavad end diivanil seda- ja teistpidi. Lauamängud? Ah ei! Teeks küpsiseid? Ei viitsi. Ehitaks onni…? Elsa guugeldab loiult: «Mida teha, kui on igav?» Google pakub entusiastlikult pusle kokkupanekut, ristsõna lahendamist või miks mitte proovida origamit? Igav!!