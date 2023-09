Teadlased: kui süüa neid aineid liiga vähe, tekib ülekaal

Londoni Kuningliku seltsi eestvedamisel tehtud teadustöö, mis avaldati ajakirjas Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, näitab, et erinevate uuringute tulemused toetavad üha enam ideed, et valgupuudus tõukab tagant rasvumist. Autorid kirjeldavad avaldatud uuringuid, mis hõlmavad valgu ja söögiisu vahelisi mehhanisme. Andmetele tuginedes näib seos valgupuuduse ja ülekaalulisuse kohta kehtivat ka laste ja noorukite puhul.