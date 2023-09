Magusale piir ette! Nende nippidega saab vähendada magusaisu

Söö külmutatud viinamarju. Kombinatsioon külmast ja magusast peaks maitsemeeli kenasti rahuldama. Võrreldes šokolaadi või koogitükiga sisaldab peotäis viinamarju märksa vähem kaloreid ning suhkurgi neis on naturaalne. Boonus on veel see, et külmutatud viinamarjade närimine võtab aega, mistõttu on kommiisu selleks ajaks juba ununenud, kui peotäie viinamarjade söömisega ühele poole saad.