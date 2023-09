5 aastaga on tehtud enam kui 12 tuhat DNA-põhist kromosoomhaiguste testi

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse täppismeditsiini labori juhataja ja Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini kaasprofessor Kaarel Krjutškov rääkis, et aastate jooksul on tehtud tohutuid edusamme loote DNA analüüsis: «Alustasime 2018. aastal kolme peamise kromosoomhaiguse: Downi, Edwardsi ja Patau sündroomi analüüsiga. Tänaseks on selge, et kaardistamist vajab kogu loote genoom. Selle tulemusel suudab NIPTIFY uuring avastada kümneid kõrvalekaldeid, mis põhjustavad raskeid ning ravimatuid kromosoomhaigusi.»