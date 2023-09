Tasuta suvetreeningud innustasid pealinna noori regulaarselt sportima

Abilinnapea Tiit Terik märkis, et iga aastaga on huviliste arv kasvanud ning tasuta suvetreeningute programm populaarne. «See algatus on oluline noorte spordihuvi toetamisel ja aktiivse elustiili edendamisel. Treeningud võimaldavad pealinna noortel mitmekülgselt spordiga tegeleda ja avastada ka uusi spordialasid. Meie eesmärk on edendada noorsoo tervist ja heaolu ning innustada neid jätkama sportliku elustiiliga ka tulevikus,» rõhutas Terik.