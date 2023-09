See tegevus aitab hoida naise südame kaua terve

«Tahtsime uurida, kas naised saaksid südame-veresoonkonna tervise parandamiseks kasutada füüsilist aktiivsust justkui pangasääste,» ütles dr Gregore Iven Mielke ajakirjas Medical Xpress. «Näib, et saavad. 40ndates naistel, kes olid noores täiskasvanueas kõige aktiivsemad, oli südame löögisagedus puhkeolekus keskmiselt umbes 72 lööki minutis. Neil, kes olid olnud 20-40ndates eluaastates kõige vähem aktiivsed, oli see umbes 78 lööki minutis.»

«Madalam pulss puhkeolekus tähendab tavaliselt seda, et teie süda töötab tõhusamalt ja nii nagu peab,» tähendas Mielke. «Need leiud viitavad sellele, et regulaarne füüsiline aktiivsus enne menopausi näib olevat naiste südame-veresoonkonna tervisele kasulik. See näitab meile, et rahvatervise algatused peaksid edendama 20- ja 30-aastaste naiste aktiivset elustiili, kuna positiivne mõju tervisele on ilmne ka hilisemas elus.»