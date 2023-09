Mida teada noorte sportlaste südame tervisest?

Äkiline südameseiskumine põhjustab verevarustuse ja teadvuse kaotust, mille tagajärjel ei jõua hapnikuga rikastatud veri ajju ja teistesse olulistesse organitesse. Kuigi südameseiskumisel on mitmeid põhjusi, on kõige ohtlikum neist vatsakeste virvendus, mis tekib südame ebakorrapärase elektrilise aktiivsuse tõttu. Ilma kohese sekkumiseta, näiteks elustamine või defibrillaatori (AED) kasutamine, võib südameseiskumine lõppeda äkksurmaga.

AED on kaasaskantav elektriseade, mis suudab diagnoosida potentsiaalselt eluohtlikke südamerütme, mis põhjustavad südameseiskumist. See annab inimesele välise elektrilöögi, et taastada südame normaalset rütmi. AED-d on mõeldud kasutamiseks kõigile, sest see annab kasutajale salvestatud häälejuhiseid seadme kasutamiseks selle kohta, kas abistanule tuleb anda elektrilöök või mitte. Mõned seadmed annavad šoki automaatselt, kui see tuvastab ohvril surmaga lõppeva südamerütmi. Neid leidub avalikkes kohtades, näiteks nagu lennu- ja rongijaamades, isegi suuremate ja uhkemate spordistaadionite kõrval.