NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kuidas end gripihooajal haiguste eest kaitsta?

Külm ilm iseenesest kedagi haigeks ei tee, kuid niiskel ja külmal perioodil levib viiruseid rohkem kui soojal ja kuival ajal, mistõttu on tugev immuunsüsteem veelgi olulisem. Samas oleme ju kõik kuulnud, et laste jalad ei tohi märjaks saada või lapsed ei tohi külmetada. See on tõsi, aga ei tähenda, et lapsi ei tohiks karastada – lühikest aega jahedas viibimine ergutab ka lapse immuunsüsteemi. Lapse karastamisel tuleb aga olla ettevaatlik, sest laps ei pruugi osata ise hinnata, kust läheb piir ja millal on temperatuur tema jaoks liiga külm. Seega soovitan karastamist vaid suurematele lastele, kes ka ise enda enesetunnet jälgida suudavad.