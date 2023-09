Oktoobris saab stardipaugu üle-eestiline noorte liikumiskampaania

Uuringute kohaselt on iga teine eestlane ülekaaluline, mille peamiseks põhjustajaks on füüsiline passiivsus. Tervise Arengu Instituudi uuringud näitavad samuti, et Eestis kasvab järjepanu ülekaaluliste laste arv. Mängulise võistlusega soovitakse noori rohkem liikuma kutsuda ning soodustada liikumisharjumuste teket. Sammudele särtsu andmiseks on koolidele ja klassidele välja pandud hulk auhindu.