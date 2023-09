See aine aitab langetada kaalu ja kasvatada lihaseid samaaegselt

Kuna saabunud on uus kaalulangetusravi ajastu, mille probleemi lahendab semaglutiid, näiteks Ozempic ja Wegovy, on teadlased sammu võrra lähemal uue ravimi loomisele, mis suudab meelitada lihaseid käituma nii nagu nad oleks just äsja läbinud jõulise treeningu. See väljapakutud ravimite klass «matkib» treeningu eeliseid, käivitades mehhanismi, mis kiirendab rasvade ainevahetust ja soodustab lihasmassi.

«See ühend käsib skeletilihastel teha põhimõtteliselt samu muutusi, mida näete vastupidavustreeningu ajal,» kommenteerib juhtivautor ja Florida ülikooli farmaatsiaprofessor Thomas Burris.

Kuigi mimeetikumid on juba varasemalt välja töötatud, on teadlased teinud avastuse, et SLU-PP-332 nime all tuntud ühend suudab sihtida spetsiifilist östrogeeniga seotud retseptorit, mis võimendab rasvade oksüdatsiooni, suurendades sellega energiakulu.

Hiirtega teostatud uuring näitab, et SLU-PP-332 ühend käivitab loomuliku ainevahetuse, mida tavaliselt teeb füüsiline treening. Võrreldes rasvunud hiirte kontrollrühmaga, kaotasid hiired, kellele anti ühendit kaks korda päevas ühe kuu jooksul, kümme korda kiiremini rasva ja selle käigus ka 12 protsenti oma kehakaalust ilma dieeti ja treeningut muutmata.

«Seda ühendit kasutades ei pea sa põhimõtteliselt midagi tegema, kuid energiakadu on endiselt suur,» ütleb Burris.

Samuti suutsid hiired pärast ravi joosta ligi 50 protsenti kaugemale, mis toetab ka varasemaid uuringuid südamelihase tugevdamise kohta.

«Kui ravida hiiri selle ravimiga, on näha, et kogu nende keha ainevahetus pöördub rasvhapete kasutamisele, mis on väga sarnane sellega, mida inimesed teevad paastu või trenni ajal,» lisab ta, «Peale seda on kaalulangust kerge saavutada.»

Uus ravimiklass erineb oluliselt uutest kaalulangetavatest ravimitest. Teadlased usuvad, et treeningu mimeetikumid võivad kaalulangetamise ravist jõuda palju kaugemale, et olla suunatud kõikidele haigusseisunditele, mille puhul füüsiline aktiivsus aitab vähendada riski, sealhulgas diabeet ja südame-veresoonkonna haigused. Ravim võib olla vajalik nende jaoks, kes on ülekaalulised ja kellel on liikumine piiratud. Nad uurivad ka seda, kuidas need ühendid saaksid olla kasulikud ajufunktsioonile ja kognitiivsele tervisele.