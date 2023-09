Pealinnas on palju tasuta sportimisvõimalusi

Abilinnapea Tiit Terik rõhutas, et Tallinn on teinud aastate jooksul märkimisväärseid investeeringuid sporditaristusse. «Lisaks spordikompleksidele ja -saalidele on pealinnas hulgaliselt võimalusi, kus saab aastaringselt tasuta sporti teha. Soovime, et sporditegemine ja aktiivne eluviis oleksid kättesaadavad kõigile, mitte ei sõltuks majanduslikest võimalustest. Seetõttu oleme kõikidesse linnaosadesse rajanud välijõusaale, loonud erinevaid pallimänguplatse ning koostöös partneritega arendanud terviseradasid,» rääkis abilinnapea.

Linnale kuuluvaid pallimänguväljakuid ja väljakute komplekse on kokku 85, kus saab harrastada erinevaid pallimänge. Näiteks korv- ja jalgpalli, aga ka tennist. Mitmed staadionid on linnaelanikele tasuta kättesaadavad siis, kui neil ei toimu ametlikke treeninguid või võistlusi.

Ekstreemspordi entusiastidele on loodud 17 spetsiaalset ala, sealhulgas rulapargid, pumptrack’id, parkuurväljakud. Pääsküla noortekeskuses asub linna ainus siseskatepark, mis mõeldud nii BMX’i-, rula-, rulluisu- kui ka tõukerattasõitjatele. Seal saab laenutada ka kiivrit, kaitsmeid, tõukerattaid ja rula. Kasutamiseks on vaja osta 3-eurone päevapilet.

Üle linna on praeguseks rajatud 86 välijõusaali. Neid leidub nii suurtes spordiparkides kui ka terviseradade ääres. Lisaks on loodud suuremaid komplekse, kus koos nii pallimänguplatsid, ekstreemspordiväljakud kui ka välijõusaalid. Näiteks Pirita Kose vaba aja keskuses saab mängida tennist, rannavõrkpalli, korvpalli ja jalgpalli, aga seal on ka skatepark ja välitrenažöörid. Tondiraba pargis on viis spordiväljakut, skatepark, pumptrack’i rada ja kaks jõulinnakut. Kivila spordipargis on korvpalliväljak, rulapark, parkuurirada ja jõulinnak. Mustamäel Vilde tee 69 juures asub palliplatside ala koos ekstreemspordiväljaku ja välijõusaaliga.