Uuringus, mis avaldati novembris 2022 ajakirjas The Journal of Craniomandibular and Sleep Practice, kasutati koonuskiirega kompuutertomograafiat (CBCT), et mõõta luutihedust peas ja kaelas 38 täiskasvanul, kellel oli uneapnoe. Uurijad leidsid, et apnoega osalejatel oli pea ja kaela luutihedus oluliselt väiksem kui neil, kellel seda haigust ei esinenud.