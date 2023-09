VIHASED KOMMENTAARID ⟩ Kuidas suhtuvad fännid alkoholi tarvitamisse spordisündmustel?

Uues kommentaariumis, mis avaldati ajakirjas Journal of the Royal Society of Medicine, viitavad Iirimaa Vabariigis asuva Shannoni tehnikaülikooli ja Galway ülikooli teadlased sellele, et selleaastane maailmakuulsa spordisündmuse alkoholi tarvitamine on osutunud eelmiste aastatega võrreldes rekordiliseks.

Doktor Frank ja Daisy Houghton, kes on sündmuse vihaste kommentaaride vahendajad, tõstavad eriti esile problemaatilist momenti Inglismaa ja Hispaania vahelises jalgpalli finaalmängus, mis edastati ekraani vahendusel miljonitele inimestele üle maailma. Hetke, kus andunud fänn, umbes 30 minutit mängu algusest alates, tähistas Hispaania väravat mitme õlleklaasiga, jäädvustati pidevalt rahvale vaatamiseks, mis tekitas pahameelt eriti neile, kes jälgisid spordisündmust kodus ekraanide vahendusel.

Selline kajastus rõhutab, et alkoholi tarbimist peaks tervist edendaval sündmusel piirama ning tekitab vaatajatele negatiivseid emotsioone. «Fännide liigne alkoholi tarvitamine spordisündmustel toob kaasa mitmesuguseid ebameeldivusi, eriti, kui selle tarvitamist filmitakse, mis tähendab, et sündmuse eesmärk võib kaotada oma tähenduse. Eriti murettekitavaks sihtgrupiks on sellises olukorras noor vaatajaskond, mille hulgast on eriti esindatud noored tüdrukud,» ütlevad teadlased.

Teadlaste sõnul tuleks alkoholi tarbimist sellistel üritustel ringhäälinguettevõtete poolt rangemalt reguleerida. «Alkohol on negatiivne kaubanduslik määraja ja ei peaks olema peamine eesmärk spordisündmuste juures. Eriti on alkoholiga suur probleem Suurbritannial ja Iirimaal, kus alkoholi reklaamimine on problemaatiliselt suur,» kommenteerivad Houghtonid.