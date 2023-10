VAATA JA IMESTA ⟩ Püstises asendis voodi aitab leevendada kontoriund

Idee seisneb selles, et kaunataolise voodi kasutajad saaksid võtta tööajast väikese pausi, et nautida lühikest puhkust. Püstises asendis voodi võib kõlada küll üsna ebamugavalt ja raskesti ettekujuteldavalt, kuid Giraffenap on teinud põhjaliku uurimistöö ja arvab, et kauna disain, mis toetab pead, tuharaid, sääri ja jalataldu, pakub mugavat lühikest uinakut. Need on kättesaadavad isegi mõningates kohvikutes. Inimesed, kes siiani on voodeid katsetanud, on kiitnud toote heaks.

«Hokkaido ülikooli ja Taiwani riikiku Cheng Kungi ülikooliga läbiviidud ühisuuringute tulemusena jõuavad inimesed seistes voodi peal magades teise unefaasi,» selgitab Giraffenap, «On lausa tõestatud, et teises unefaasis püsitakse üle 30 minuti. Selle voodi eelis on see, et tunnete uinaku mõju, kuid samas ei maga liiga palju, nii et saate kiiresti tööle naasta ilma pearinglust tundmata.»

Patjade ja istme kõrgust saab reguleerida juhtpaneeli abil, et need sobiksid erinevatele keretüüpidele. Kaasaskantavate seadmete, näiteks telefonide ja tahvelarvutite, laadimiseks on olemas ka valgustus ja USB kasutamise võimalus. Kabiini sisse on paigaldatud ventilaatorid ja õhupuhastid ning istmed pühitakse pärast kasutamist puhtaks. Lisaks ütleb Giraffenap, et kaunvoodid on loodud nii, et need ei kukuks maavärina ajal ümber ja neil on oma tulekustutussüsteem.