Toitumisnõustaja selgitab, millal võib tervislik toitumine muutuda ebatervislikuks

Tundub aga, et igaühel on tervislikust toitumisest oma arusaam, ning õigupoolest tekibki küsimus, mida tervislik toitumine endast üldse kujutab. Kas see on vaid enda valmistatud toidu söömine, gluteeni vältimine, ainult mahetoidu tarbimine või iga toidupala kaalumine? Ja kas tervisliku toitumisega saab liiale minna, nii et see muutub ebatervislikuks?