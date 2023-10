SÖÖ ÜKS KORD PÄEVAS ⟩ Populaarsust koguv kaalulangetuse trend, mis toob kaasa ohtlikke terviseprobleeme

12 kuu pärast olid mõlemad rühmad kaotanud ligikaudu sama palju kaalu ning kogesid sarnaseid muutusi keharasvas, veresuhkrus, kolesteroolis ja vererõhus. See näitab, et vahelduva paastuga saavutatud pikaajaline kaalulangus ei ole parem ja võrdne traditsiooniliste dieedimeetoditega saavutatavaga.

Millised on dieedi probleemid?

Igapäevased toidukorrad peaksid sisaldama valguallikat, mis on tasakaalustatud täistera, süsivesikute, köögi- ja puuviljade, valkude ja heade rasvadega, et toetada optimaalset tervist, haiguste ennetamist ja kaalujälgimist.

Võib-olla on esialgu OMAD-dieeti kerge järgida, kuid aja jooksul võib see muutuda järjest keerulisemaks.

Ekstreemsed dieedid – eriti need, mis näevad ette pikemat paastumisperioodi – ei ole nauditavad, põhjustades söögiaegadel puudust ja sotsiaalset isolatsioonitunnet. Parimal ajal on piisavalt raske keelduda üritusel sünnipäevatordi tükist või viisakal üritusel pakutavatest hõrgutistest.

Kuid tõsiasi on see, et dieet on järjekordselt väljamõeldud viis kalorite vähendamiseks, et saavutada see võimalikult kiiresti.