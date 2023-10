Jooksulint, trenažöör, sõudemasin: milline on parim valik kodus treenimiseks?

Sõudemasin

Kui soovite saada parimat kardiotreeningut võimalikult lühikese aja jooksul, võib olla sõudemasin mõeldud just teile. Kuna sõudmine nõuab kõigi oma peamiste lihasrühmade, sealhulgas ülakeha kasutamist, peavad teie teie süda ja kopsud töötama isegi rohkem kui jooksmisel ja rattasõidul, et töötavatesse lihastesse hapnikku viia. See tähendab, et sõudmise ajal kulutatud energia on võrreldav jooksmisega ja suurem kui rattasõidul.

Kuid enne, kui kiirustate uut sõudemasinat ostma, peate kaaluma kahte küsimust. Esiteks on sõudmise tehniline väljakutse vaieldamatult suurem kui jooksmisel või rattasõidul, kuna sõudmisoskus on tavainimesele sageli vähem tuttav. Head sõudmistehnikat tuleks tunda eelkõige jalgades, mitte kätes ja seljas.

Teiseks ei kanna sõudmine raskust, mida teeb jooksulint – kuigi on tõendeid, et see võib siiski suurendada väiksemal määral luutihedust. Sellegpoolest, nagu ka rattasõidu puhul, pakub sõudmine liigesesõbralikumat võimalust neile, keda kimbutavad liigesevalud ja kes soovivad siiski hoida oma südant ja kopse tervena.

Milline on parim valik?