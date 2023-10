Miks loobuvad noored spordist nii kergekäeliselt?

Varsemad uuringud on näidanud, et 70 protsenti lastest loobub spordist 13-aastaselt ja tüdrukud 14-aastaselt kaks korda sagedamini kui poisid.

«Noorena spordi tegemine loob lastele tervislikud harjumused kogu eluks. Noortespordiga tegelevad lapsed on parandanud kardiovaskulaarset vormi, lihasjõudu ja vastupidavust ning tervislikku kehakaalu,» ütleb uuringu juhtiv autor Cassidy M. Foley Davelaar, kes töötab Nemoursi laste tervise ortopeedia ja spordimeditsiini osakonnas ning kes on ühtlasi ka Kesk-Florida ülikooli meditsiinikolledži dotsent ja Ameerika Ühendriikide tenniseliidu arst, «Vanemad peaksid teadma, mis sunnib lapsi spordist loobuma, et nad saaksid toetada oma laste füüsilist ja vaimset tervist.»