Vererõhu alandamiseks on ootamatu võimalus

Uuring, mis avaldati ajakirjas Pharmacological Research , on murralnguline, ütles dr Bina Joe, hüpertensiooniuurija ja artikli peamine autor.

«Esitame alati küsimuse, kas saame oma tervise parandamiseks ära kasutada mikrobioomi. Seni oleme lihtsalt öelnud, et muutused mikrobioomis mängivad kõrgenenud vererõhu korral rolli. Need on olulised leiud, kuid neil ei ole alati kohest rakendust,» selgitas ta Medical Xpressis.