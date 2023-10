Millist allergiat aetakse laktoositalumatusega segi ja kuidas see mõjutab lapse tervist?

Vahel aetakse piimaallergiat segi laktoositalumatusega. Laktoositalumatus pole sama mis piimaallergia. See on haigus, mille põhjuseks on piimasuhkrut lagundava ensüümi ehk laktaasi puudulikkus ja see on põhiliselt täiskasvanute probleem, lapseeas on seda harva. Piimaallergia korral aga tekib immunoloogiline reaktsioon piimavalkude suhtes ja võivad tekkida sümptomeid mitmetes elundkondades. Piimaallergia on väikeste laste probleem ja haigusnähte tekitavad nii piim kui piimatooted, vahendab Eesti Allergialiit.