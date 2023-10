TÕESTATUD ⟩ Nende söömine rikastab meie mikrobioomi

Bakterite mitmekesisus soolestikus on tervisele väga vajalik. Inimese mikrobioom on uuringutes silmapaistvalt esile tõstetud, kuna sel on leitud seoseid vähi, mälu, diabeedi ja hulgiskleroosiga. Nüüd on teadlased tõestanud, et puu- ja köögiviljade tarbimine aitab kaasa meie soolestiku mikrobioomi bakteriaalsele mitmekesisusele.