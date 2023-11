NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Suured avastused koroona kohta ja miks süüa maasikaid

Uues uuringus on Rockefelleri ülikooli teadlased välja töötanud väga tundliku vereanalüüsi, mis tuvastab vähirakkude toodetud võtmevalgu, mis aitab mitut vähivormi varakult avastada. LINE-1 ORF1p on suhteliselt uus biomarkervalk, mis kogub teadusmaailmas tähelepanu. LINE-1 on igas inimese rakus leiduv viirusetaoline element, mis paljuneb «kopeerimis- ja kleepimismehhanismi» abil, mille tulemuseks on uues positsioonis koopia genoomis. ORF1p on valk, mida LINE-1 toodab suurel hulgal vähktõve korral.