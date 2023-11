Kardioloog avaldab, mis tegevus on südame tervise jaoks kõige olulisem

«Istumine on uus must surm,» kinnitab Viigimaa, lisades, et pikaajaline istumine tekitab veres muutusi, mis suurendab vererõhku, trombiohtu, lupjumise tõenäosust ja kahjustab lülisammast. «Liikumine aitab saavutada tervise tasakaalu. Näiteks istuvad vastavalt Euroopas tehtud uuringutele mehed naistest rohkem, samuti istuvad rohkem nooremad inimesed koos oma nutiseadmetega. Ka on vale arusaamine istumisest 10 tundi tööl ning kompenseerimisest seda kahetunnise trenniga – see ei suuda lõplikult likvideerida päeva jooksul tekkinud istumiskahju.»