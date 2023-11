Uudne ravi paneb vererõhu mühinal langema

Ameerika südameassotsiatsiooni 2023. aasta aruande kohaselt on umbes 46,7 protsendil USA täiskasvanutest kõrge vererõhk. Ehkki need andmed ei pruugi vastata täielikult tegelikkusele, kuna USA arstidel on kombeks vererõhku valesti mõõta, siis kõrge vererõhk on ka teistes riikides väga suureks probleemiks.