Oluline asi, mida treenides silmas pidada

Meie kehad töötavad 24-tunnise ööpäevarütmi järgi, mida juhib keskne kehakell, mis asub aju suprahiasmaatiline tuumas. See rütm reguleerib erinevaid füsioloogilisi protsesse, mida mõjutavad välised märguanded, näiteks nagu valgus ja nälg. Selle rütmi häireid on seostatud terviseseisundite, sealhulgas südame-veresoonkonna haiguste suurenenud riskiga.

Manchesteri ülikooli teadlased on nüüd avastanud keha lülidevahelise ketta ja kõhre taga olevad mehhanismid. Need ainulaadsed kellad, mis töötavad närvidest ja verevarustusest sõltumatult, mängivad olulist rolli luustiku tervise säilitamisel. Uuring näitab, et aju ööpäevane ajamõõtmine võib nende kelladega joonduda, tagades optimaalse funktsiooni.