NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Selle nädala loetumad terviseuudised

Tänapäeva mikrobioomi määramise meetodid võimaldavad tuvastada mitmeid soolemikrobiootaga seotud näitajaid. Nii on Eesti tippeksperdid välja töötanud teaduspõhise kõhutervise testi. Olulisemad näitajad, mida Elsavie mikrobioomi testiga saab analüüsida, on soolekoosluse mitmekesisus ja stabiilsus, põletikega seostatud bakterite hulk ning kiudaineid lagundavate ja võihapet tootvate bakterite osakaal. Samuti on võimalik tuvastada olulisi kõrvalekaldeid haigustega seostatud bakterite olemasolus. Poes käies tasub mõelda sellele, mida headele bakteritele süüa osta. Heade ja halbade valikute tegemiseks ei pea tormama analüüse tegema, vaid alustada võiks oma elustiili analüüsist.